شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل ماسالفا في غيبوبة طبية لـ هذا السبب.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الممثل المكسيكي مانويل ماسالفا بطل مسلسل Narcos: Mexico، الذى طرح على منصة نيتفلكس، في غيبوبة مطلوبة طبيًا في مستشفى بـ دبي بعد إصابته ببكتيريا شديدة العدوانية خلال رحلة أخيرة إلى الفلبين.

ووفقًا لخايمي جاراميلو إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأعمال المكسيكية JIM Management ومدير أعمال ماسالفا، خضع ماسالفا لعملية جراحية طارئة أواخر الشهر الماضي بعد أن اشتكى من ألم داخلي وانزعاج بعد اكتشاف الأطباء للبكتيريا.

في اليوم التالي، وصلت العدوى إلى رئتيه، واضطر إلى دخوله في غيبوبة مطلوبة طبيًا، حيث تمكن الأطباء منذ ذلك الحين من إعطائه المضادات الحيوية اللازمة، وأشاروا إلى أن رئتي ماسالفا تستجيبان للعلاج. ومع ذلك، لا يزال في حالة حرجة ولكن مستقرة.

أطلقت عائلة الممثل حملة GoFundMe لجمع التبرعات لتغطية تكاليف علاجه، وتجاوزت التبرعات مليون بيزو مكسيكى.

المواسم الأولى من مسلسل Narcos: Mexico دارت حول قصة حياة "بابلو اسكوبارو" صاحب أكبر إمبراطورية لتجارة الهيروين فى كولومبيا، وصراعه مع الدولة الكولومبية والأمريكية فى مطلع سبعينيات القرن الماضى، وجهوده الدموية التى قام بها لإلغاء اتفاقية تسليم المجرمين ومحاكمتهم فى أمريكا، ومن المقرر أن يستكمل الموسم الجديد من المسلسل قصة حياة تجار مخدرات جدد فى المكسيك.