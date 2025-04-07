شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين عن أحمد العوضي: زكى ومش أناني وبيعرف يلمس الناس والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النجمة ميرنا نور الدين بتجربتها مع النجم أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل الذى تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وحالة التفاعل التي يقوم بها مع الجمهور وقالت لـ"الخليج 365": "أرى أحمد العوضى من الناس الذكية جداً في أنه يعرف جيدًا الجمهور عاوز إيه وبيعرف يلمسهم بأدواره وكمان تصرفاته، هو واخد طريق معين وعامل خط لنفسه وعمرى ما حسيت أنه بيقلد حد".



ميرنا نور الدين فى فهد البطل

وأكدت ميرنا نور الدين أن أحمد العوضى قريب من الناس ودايمًا يقول على الجمهور إخوته موضحة: "هو مبيمثلش بالكلام ده لأنه نجم الناس تحبه جدًا وتتابعه في كل أعماله ويعتبروه أخوهم فعلاً، وأنا الحقيقة شاهدت بنفسي وقت تصوير مشهد فرح فهد كناريا من المسلسل في الشاعر وشفت الناس قد إيه بتعشقه وتنادي له باسم شخصية عرب السوريكي لأن فهد البطل لم يكن عُرض وقتها".

وأشارت ميرنا نور الدين إلى أن أحمد العوضي ليس أنانى تماماً وأنه كان يركز طوال الوقت على إعطاء كل بطل من الأبطال المساحة الخاصة به قائلة:" يعني فكرة حتى إن هو يفكر الناس بأسماء الشخصيات من قبل ما المسلسل يتعرض، سواء كناريا أو راوية أو ريكو وغيرهم، فكل الحاجات دى بشوف انها كانت أمور ذكية جداً منه وأنا استفدت وكل اللى في العمل استفادوا من ذلك وحسينا اننا لامسين الناس جداً وهما كانوا متفاعلين معانا".



ميرنا نور الدين مع احمد العوضي

وجسدت ميرنا نور الدين خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية كناريا الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها، وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) وتقع في حبه ويقررا الزواج إلا أنه ينكشف بعد ذلك أنها كانت متزوجة ولديها ابنة ولم تصرح بذلك لفهد الذي يتجاوز بعد ذلك الأمر ويتزوجا ولكنها يواجهان العديد من التحديات سواء في علاقتهما أم مع من حولهما.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.