شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جاكى شان الـ71.. حلم حققه مؤخرًا بعد ما تمناه منذ الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 7 من شهر أبريل مع عيد ميلاد النجم جاكى شان، الذى يعد أحد أفضل النجوم حول العالم ممن تميزوا بمدرسة خاصة فى عالم الأكشن، وذلك من خلال لمسة الكوميديا الذى يتسم به عبر روحه المرحة التى تميز كل الأفلام الذى يظهر بها وهو ما جعل أدواره ذات طابع خاص إذ كان يغرد بمنطقة مختلفة عن باقي أقرانه من نجوم أفلام الأكشن ممن يمتازوا بإتقانهم الفنون القتالية.

جاكى شان الذى يتم اليوم عامه الـ 71 دومًا ما كان يصرح بأنه يمتلك حلمًا خاصًا يراوده منذ الصغر، ولم يتمكن من تحقيقه إلا بعد الـ 60 من عمره منذ سنوات قليلة.

هذا الحلم تمثل فى تأسيس جاكى شان لمدرسة كبيرة في وسط دولته الصين، وتلك المدرسة كانت بغرض تأهيل الشباب من محبى التمثيل لتعلم أساسياته، حتى تكون بوابة من أجل تحقيق أحلامهم بدخول عالم السينما أو الدراما.

جاكى شان وبعد تأسيس تلك المدرسة كشف خلال تصريحات صحفية أنه دوما ما تمنى فى صغره أن يصل إلى نجومية كبيرة، ثم يقم بنقلها إلى الشباب فى دولته بعدما أصبح ملهما للملايين حول العالم، وهو ما تمكن من فعله أخيرا.