شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: ركزت على حالتى النفسية فى تحضيرات لام شمسية وبعدت عن أى شوشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، عن تحضيرات شخصيتها في مسلسل لام شمسية، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2025، وحقق نجاحاً كبيراً وسط الجماهير، وقدمت فيه شخصية "نيللي" التي لاقت استحسان كبير وسط المشاهدين لصعوبة تفاصيل الشخصية وتقديمها بشكل مميزة.

وقالت النجمة أمينة خليل خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365: "الناس كانت مش مصدقة نيللي ولكن هي عمرها ما شكت في نفسها، كانت متأكدة ان غريزة الأمومة تقول لا في حاجة غلط، هي تنازلت عن المحضر ضد وسام علشان تطلع طارق ولكن هي كان عاصرة على نفسها لمونة، وعلشان الموقف عملت كدا، وعمرها ما شكت في نفسها".

وعن تجهيزها للشخصية قالت: "التجهيز للدور، بصراحة التركيز كان على حالتي النفسية كأمينة انى اقدر اقدم الدور، وفي الآخر نيللي مش شخصية يتشاف من برة، نيللي ست عادية زي أي أم او مدرسة، الصعوبة بتاعتها هي مشاكلها الداخلية والى هي بتعدي به، من اول حلقة لحد الاخر"، مضيفة "مش دور سهل تقول زي دوري في فيلم شقو مثلا، هي ست عادية جداً والمجهود الأكبر راح في شغلي على نفسي انى أكون واصلة لمرحلة من النضج وان حياتي اثناء التصوير مكانش فيها اى حاجة غير الشغل، ومكانش في أي عناصر تسببلي أى شوشرة،".

وتابعت: "كنت مركزة جدا جدا، ودي كانت اكتر حاجة عاوزة اعملها وابعد عن اى شوشرة، في العادي ممكن نصور عمليين في نفس الوقت ولكن هنا مستحيل في العمل زي مسلسل لام شمسية تشارك في عمل تاني".

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.