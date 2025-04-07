آمال ماهر تكشف عن الأغنية التي حببت المصريين في الاغاني الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - على هامش مشاركة المطربة آمال ماهر ضمن أمسية "ليلة دايم السيف"، كشفت من خلال لقاء تلفزيوني عن الأغنية التي حببت المصريين في الأغاني الخليجية.

آمال ماهر تكشف عن الأغنية الخليجية التي أحبها المصريين

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

آمال ماهر تشارك في ليلة "دايم السيف"

كشفت الفنانة آمال ماهر من خلال لقائها مع موقع "عرب وود" عن الأغنية التي حببت المصريين في الأغاني الخليجية، قائلة: "هناك أغنية خليجية هي التي عرفت مصر على الأغنية الخليجية؛ وهي أغنية "ليلة" لفنان العرب محمد عبده؛ مؤكدة أنها تُعد أحد التراث المميز للأغاني الخليجية".وكانت المطربةقد شاركت في ليلة "دايم السيف"؛ والتي أُقيمت على مسرح "عبادي جوهر أرينا" بالمملكة العربية السعودية ، وذلك احتفاءًا بإبداعات الشاعر خالد الفيصل، وشاركت النجمة خلال الحفل بأغنيتين للشاعر خالد الفيصل؛ وهما " قسوة وفي غير الزمان" للملحن عبدالرب إدريس، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع الغناء والألحان والكلمات.

وقد شارك في تلك الليلة عدد كبير من كبار المطربين أبرزهم فنان العرب محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، طلال سلامة، إلى جانب موسيقى أوركسترالية ضخمة بقيادة المايسترو وليد فايد.

يمكنكم متابعة أصالة عن آمال ماهر في حفل جدة: أبهرتني بالصوت والإطلالة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».