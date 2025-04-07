دانييلا رحمة تكشف خضوعها لعملية جراحية دقيقة في العين.. ساعدتها في تجسيد هذا الدور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - كشفت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة عن تعرضها لألتهابات كبيرة في عينها وذلك قبل تصوير مسلسلها الرمضاني "نفس"، أدت إلى إجرائها لعملية جراحية دقيقة في عينها؛ مشيرة إلى أن هذا الأمر قد ساعدها كثيرًا في تجسيد شخصيتها "روح" بالعمل.

دانييلا رحمة تكشف عن إجرائها عميلة دقيقة قبل مسلسلها "نفس"

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شاركت الفنانة دانييلا رحمة جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو كشفت من خلاله تعرضها للإلتهابات في عينها أدت إلى إجرائها عميلة جراحية، موضحة أن هذه الحالة اعتبرتها مساعدة من الله لكي تدخل في تجربة الآم العين؛ لتساعدها في تحضير شخصية "روح" التي جسدتها خلال المارثون الرمضاني 2025؛ وهي فتاة تفقد البصر بسب إصابتها بمرض نادر.

وقد تفاعل الجمهور مع الفيديو الذي شاركته دانييلا رحمة متمنين لها سلامتها الدائمة، ومشيدين بنظرتها في تحويل تجربتها المؤلمة إلى أمر إيجابي.

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تألق دانييلا رحمة في رمضان 2025 من خلال "نفس"

تألقت النجمةفي مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" من إخراج إيلي سمعان، ومن كتابة إيمان السعيد، وبطولة عدد من النجوم، وهم: عابد فهد، معتصم النهار، إلسا زغيب وآخرون. وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.

وتدور قصته حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يُعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما، لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدماً في طريقها.

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