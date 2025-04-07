المخرجان دان بيرك وروبرت أولسن لـ"الخليج 365": حبكة Novocaine عالمية.. ورسالة الفيلم هي الحب بكل أشكاله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - في حوار خاص مع "الخليج 365"، تحدّث مخرجا فيلم الأكشن والإثارة Novocaine، دان بيرك وروبرت أولسن عن كواليس العمل، وكيف نشأت شراكتهما الإخراجية، ولماذا يرون أن الفيلم سيصل إلى قلوب المشاهدين في الشرق الأوسط.

العمل الذي يلعب بطولته جاك كويد وأمبر ميدثاندر، بدأ عرضه مؤخرًا في دور السينما حول العالم، وفي المنطقة العربية بتاريخ 27 مارس 2025، وحقق تفاعلًا لافتًا بسبب توازنه بين الحركة والكوميديا والدراما الإنسانية.

قصة فيلم "Novocaine"

"Novocaine" هو فيلم إثارة مشوّق يروي قصة "نيت"، رجل عادي يدخل في مغامرات غير متوقعة بعد تعرّض حبيبته "شيري" للاختطاف. في خضم محاولته لإنقاذها، يخوض سلسلة من المواقف الصعبة والمثيرة، ويتحول من شخصية خجولة إلى بطل غير تقليدي، خاصةً عندما يكتشف أن بإمكانه توظيف مرضه النادر الذي ولد به، من أجل إنقاذ حبيبته التي تعرضت للاختطاف.

الفيلم من إنتاج Paramount Pictures، ومن إخراج دان بيرك وروبرت أولسن، اللذان يقدمان توليفة فريدة من الأكشن والكوميديا والمشاعر الصادقة.

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دان بيرك وروبرت أولسن: الصداقة هي أساس شراكتنا الإخراجية

بدأ دان بيرك حديثه قائلاً: "هذا هو فيلمنا الروائي الخامس كمخرجين مشاركين، وقد تطور أسلوبنا الإبداعي بشكل كبير منذ بدايتنا. القاعدة الذهبية التي نتبعها دائمًا هي أن يكون وجود مخرجين في المشروع ميزة لا عبئًا".

أما روبرت أولسن فأضاف: "كنا أصدقاء منذ أيام الجامعة، وهذا منحنا ثقة عميقة ببعضنا البعض. على مر السنوات، أصبح لدينا تناغم يشبه التفكير بعقل واحد، ما يجعل من عملية الإخراج أكثر سلاسة".

سر اختيار الكاتب لارس ياكوبسون

عن اختيار الكاتب لارس ياكوبسون للمشاركة في المشروع، أوضح دان: "في الحقيقة، السيناريو الأصلي كان من كتابة لارس، وقد تم ترشيحنا لإخراج الفيلم بعد ذلك. عندما قرأنا النص، أعجبنا بفكرته، لكننا رأينا فرصة لإضافة لمستنا الخاصة، خاصة من ناحية الكوميديا، لأن النسخة الأولى كانت أكثر جدية".

وتابع: "أضفنا عناصر مرحة من دون أن نقلل من قيمة القصة، ونجحنا في المزج بين التسلية والعاطفة بفضل هذا التعديل".

تفاعل جمهور الشرق الأوسط مع فيلم Novocaine

عن مدى ارتباط الجمهور في السعودية والمنطقة بالفيلم، قال دان: “رحلة نيت هي قصة إنسانية عالمية. كل من مرّ بتجربة حب، أو شعر بعدم الثقة بنفسه، سيجد نفسه في هذه القصة. نيت يقاتل من أجل الحب، وهذا أمر يتجاوز الثقافات والحدود".

فيما أضاف روبرت: “قد لا نكون خبراء بالثقافة السعودية، لكننا نؤمن أن فيلم الأكشن الممتع ينجح في أي مكان. هناك مغامرة حقيقية ومشاعر صادقة تجعل من الفيلم تجربة يمكن للجميع الاستمتاع بها".

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سبب تصوير الفيلم في جنوب أفريقيا

كشف المخرجان أن التصوير جرى في كيب تاون بجنوب إفريقيا، ووضح روبرت الأسباب قائلاً: "كانت ميزانيتنا محدودة، وكنا نبحث عن موقع يوفّر إمكانيات إنتاج عالية بتكلفة معقولة. كيب تاون وفرت لنا ذلك، فالفرق هناك محترفة وتملك خبرة كبيرة في العمل مع الإنتاجات العالمية".

وأضاف دان: "الأجمل أن المدينة تشبه في أماكن كثيرة مدنًا أمريكية مثل سان دييغو وميامي، ما ساعدنا على إضفاء الواقعية على المشاهد، رغم أننا نصور في قارة أخرى تمامًا".

جاك كويد كان الخيار الأول للدور

أكّد دان أن جاك كويد كان الخيار الأول لدور "نيت"، وقال: “كنا نكتب الحوار ونسمع صوته في أذهاننا. عندما وافق على الدور، شعرنا كأن الحلم تحقق. شخصيته الإيجابية وانضباطه في العمل أثّرا بشكل كبير على طاقم العمل وأجواء التصوير".

وأردف روبرت: "طاقتنا الجماعية انعكست على الفيلم. كان الأمر أشبه بمخيم صيفي للكبار، مليء بالصداقة والحماس".

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التوازن بين الأكشن والكوميديا

عن التحدي في دمج أنواع مختلفة من السينما، علّق روبرت قائلاً: “نحب دائمًا أن نكسر القوالب. فيلمنا ليس مجرد أكشن، بل يحمل لحظات كوميدية مؤثرة. لكننا نحرص ألا تكون النكتة على حساب المشاعر الحقيقية. نريد للمشاهد أن يضحك وهو يغمض عينيه من الرعب في نفس الوقت!"

رسالة الفيلم: الحب بكل أشكاله

في ختام الحوار، سُئل المخرجان عن الرسالة التي يرغبان بإيصالها للجمهور، فأجاب دان: "نريد من الجمهور أن يخرج من السينما بشعور أفضل تجاه الحياة. الفيلم يدور حول القوة التي يمنحنا إياها الحب".

وأضاف روبرت: "ليس فقط الحب الرومانسي، بل حب الأصدقاء أيضًا. هذا ما يجعل الحياة تستحق أن تُعاش، ونأمل أن يلمس الفيلم هذه الحقيقة داخل كل مشاهد".

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