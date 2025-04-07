أمبر ميدثاندر لـ"الخليج 365": "شخصيتي في فيلم Novocaine علّمتني البساطة... وجاك كويد ممثل رائع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - في لقاء خاص مع "الخليج 365"، تحدّثت النجمة الأمريكية أمبر ميدثاندر Amber Midthunder عن دورها في فيلمها الجديد Novocaine، الذي بدأ عرضه مؤخرًا في صالات السينما العالمية، وبدأ عرضه في صالات السينما في المنطقة العربية بتاريخ 27 مارس 2025، وأبرزت فيه جانبًا جديدًا من شخصيتها التمثيلية، من خلال أدائها لشخصية "شيري" ذات الروح القتالية والطباع المرحة في آنٍ واحد.

قصة فيلم "Novocaine"

"Novocaine" هو فيلم أكشن وإثارة من بطولة جاك كويد Jack Quaid وأمبر ميدثاندر، وإخراج الثنائي دان غريغور وروبرت سوليفان (دان وبوبي). تدور أحداث الفيلم حول "نيت"، الذي يعاني منذ ولادته من اضطرابٍ وراثيٍّ نادرٍ، لكنَّه يكتشف النَّفع وراء مرضه، عندما يساعده في حماية حبيبته "شيري" بعد أخذها رهينةً في عمليَّة سطو على بنك، فيتحوَّل إلى قوَّة غير متوقَّعة في معركته لاستعادتها. يجمع الفيلم بين مشاهد الأكشن الضخمة واللحظات الكوميدية والإنسانية، في قالب جديد من نوعه يكسر القوالب التقليدية لأفلام الإثارة.

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أمبر ميدثاندر: شخصية "شيري" فيها مني الكثير

عن السبب الذي جذبها للمشاركة في الفيلم، تقول أمبر: "بصراحة، تحمّست جدًا للمشروع منذ البداية. أنا من أشد المعجبين بجاك كويد وأتابع أعماله باهتمام، وكنت أتمنى العمل معه يومًا ما. كما أنني أحببت أسلوب دان وبوبي في صناعة الأفلام، ووجدت في السيناريو فرصة لبناء شخصية حقيقية. شيري تشبهني كثيرًا... فيها جانب مرح وجرأة، لكنها من الداخل طيبة جدًا، وهذا ما أحببته فيها".

وتضيف: "عادةً، يُنظر إلى الشخصيات النسائية في هذا النوع من الأفلام كأنهن فقط 'ضحية' أو 'حبيبة البطل'، لكن شيري كانت أكثر من ذلك بكثير، وهذا ما شدّني إليها".

تحدّثت أمبر كذلك عن مشاهد الخطف التي كانت البداية الدراماتيكية للأحداث قائلة: "وصلنا إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا قبل أسبوعين من التصوير وخصصنا وقتًا جيدًا للتدريبات، مما ساعدني كثيرًا على الدخول في الحالة الذهنية المناسبة. لم نُدرّب مباشرة على مشهد الخطف، لكن الأجواء في موقع التصوير كانت مشحونة ومثيرة، وساعدني ذلك على التفاعل تلقائيًا مع المشهد".

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أمبر ميدثاندر: دان وبوبي يمزجان بين الأكشن والإنسانية

تُشيد ميدثاندر بقدرة مخرجي الفيلم على كسر النمطية في أفلام الحركة، وتقول: "أعتقد أن دان وبوبي يتمتعان بموهبة خاصة في الجمع بين أنواع مختلفة من السينما. هذا الفيلم فيه مشاهد حركة ضخمة، وفي الوقت نفسه يحتوي على لحظات إنسانية تُشعرك بالتعاطف والضحك. حتى في المشاهد القاسية، كأن ترى يد جاك تدخل في مقلاة زيت، تشعر بالضحك والرعب معًا!".

كذلك كشفت أمبر أن التحدي الأكبر في هذا الدور كان البساطة، وتوضح: "لم ألعب من قبل شخصية مثل شيري، فهي فتاة بسيطة في جوهرها، وهذا ما جعل الأمر صعبًا وممتعًا في آنٍ واحد. أن تثق في الشخصية دون أن تُحمّلها أبعادًا معقدة هو تحدٍ بحد ذاته".

أمبر ميدثاندر: جاك كويد رائع... وانسجمنا بسرعة

وعن شريكها في الفيلم، جاك كويد، تقول أمبر بتأثر: "جاك من ألطف الناس الذين عملت معهم على الإطلاق. هو موهوب جدًا، وكان شريكًا رائعًا أمام الكاميرا. اكتشفنا أننا نعمل بأسلوب متشابه، وهذا خلق بيننا انسجامًا طبيعيًا منذ الأيام الأولى".

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رسالة الفيلم

عن الرسالة التي تأمل أن يخرج بها الجمهور من الفيلم، تقول: "شاهدت الفيلم مرة واحدة فقط حتى الآن، لكني خرجت منه بشعور من السعادة والحماس. في النهاية، نيت يقاتل من أجل الحب، وهذه فكرة بسيطة جدًا، لكنها في ذات الوقت تمسّنا جميعًا".

اختتمت أمبر حديثها معنا بتأمل حول الشخصية، وقالت: "شيري علّمتني الكثير عن القوة الداخلية والمرونة. لم أؤدِ دورًا مشابهًا من قبل، وقد أخذتني هذه التجربة إلى أماكن لم أكن أستكشفها سابقًا في أدائي".

ورغم أنها كانت متعبة في يوم الإجازة، أصرّت أمبر ميدثاندر على إجراء هذا اللقاء مع "الخليج 365"، وقالت لنا في النهاية: "كنت مريضة قليلًا، لكني لم أشأ أن أفوّت فرصة الحديث معكم. شكرًا لكم وأتمنى أن يُعجب الجمهور بالفيلم".

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