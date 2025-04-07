أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. ما علاقة فهد البطل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - تُعد المسابقات مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من طرق الترويج التي يتبعها النجوم خلال الآونة الأخيرة، خاصةً وأن هذه الطريقة تزيد من حماس الجمهور وتفاعلهم مع الأعمال التي يقومون بالإعلان عنها، وأبرز من يقوم بهذه المسابقات هو الفنان أحمد العوضي.

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة

بعد انتهاء المارثون الرمضاني 2025، والذي شارك من خلاله أحمد العوضيوتصدر من خلاله ترند مواقع التواصل الإجتماعي وقوائم المشاهدات، أعلنعن مسابقة جديدة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، حيث أعلن إهداء الجواكيت التي كان يرتديها خلاللأحد جمهوره أو متابعيه، قائلًا: "واحد من اخواتي هياخد جاكيتةيا تري مين.. دي جاكيته النهارده وبكره الجاكيته الخضرا".

يمكنكم متابعة مناوشات بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب صدارة قوائم المشاهدة

مسلسل "فهد البطل"

تألق الفنانمن خلالالذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسدشخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

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