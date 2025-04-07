بالصّور- وسام صبّاغ يشارك الجمهور فرحته بابنه…. أصبح شابًا وسيمًا

احتفل الممثّل اللبنانيّ وسام صبّاغ بتخرّج ابنه جاد من كليّة طبّ الأسنان إذ نشر صورًا عبر منصّة “إكس” من الحفل وعبّر عن فخره الكبير به.

بهذه المناسبة، كتب “صبّاغ”، في تعليقه: “دكتور جاد يكبر قلبي حين أرى ثمرة تعبك وجهدك وإصرارك. من الجميل أن نتشارك معًا في زرع البسمة على وجوه النّاس، سواء من خلال الفن أم طب الأسنان. ألف مبروك لك ولزملائك التّخرّج، وأتمنّى لكم مستقبلًا مشرقًا يساهم في بناء وطن أفضل لا مثيل له.”

وتلقّى وسام ونجله، سيلًا من المباركات والتّمنّيات بالنّجاح الدّائم وكان من أبرز المعلّقين، الممثّلون: ماغي بو غصن، وسام حنّا، بديع أبو شقرا، رانيا عيسى، طوني عيسى، جورج خبّاز .، مازن معضّم، نهلة داوود وغيرهم.

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يُذكر أنّ وسام صبّاغ، شارك في موسم رمضان الفائت، في مسلسل “نَفَس” بشخصية “نجيب” والعمل من إنتاج شركة “الصّبّاح” وبطولة عابد فهد، معتصم النّهار ودانييلّا رحمة ونخبة من الممثلين.