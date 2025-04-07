بتنظيم من هيئة الترفيه… الخبر وجدة تستعدان لإطلاق فعالية “جوازك للعالم”

تستعد مدينتا الخبر وجدة لانطلاق فعالية “جوازك للعالم”، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وتُعد من أبرز الفعاليات المخصصة للجاليات المقيمة في المملكة، وتحديدًا من دول السودان، الهند، الفلبين، وبنغلاديش.

وتهدف الفعالية إلى تقديم تجربة تتيح للمغتربين إعادة الاتصال بجذورهم، وتعريف الزوار بثقافات متنوعة من خلال العروض الفنية، وتجارب الطهي، والحرف التقليدية، وورش العمل التفاعلية.

وتنطلق الفعالية أولًا في الخبر، حيث يتم تخصيص أربعة أيام لكل جالية على مدار شهر أبريل. تبدأ الفعالية مع الجالية السودانية من الأربعاء إلى السبت المقبل، وتليها الجالية الهندية من ١٦ إلى ١٩ أبريل، ثم الجالية الفلبينية من ٢٣ إلى ٢٦ أبريل، وتُختتم بجناح بنغلاديش من ٣٠ أبريل حتى ٣ مايو. ومن ثم الانتقال الى جدة لاستكمال الفعالية.

وتقدم “جوازك للعالم” تجربة متكاملة تنعكس من خلال تصميم بصري موحد وهوية فنية مستوحاة من الزخارف الشعبية، والأنماط النسيجية، والعناصر الطبيعية، والمعمارية الخاصة بكل دولة. وقد تم تخصيص مناطق لكل جناح لعرض مكونات الثقافة، منها الأزياء والإكسسوارات التقليدية، والعروض الراقصة، والأطعمة المتنوعة، والحِرف اليدوية، إضافة إلى الأسواق المفتوحة، والمسارح، والمجسمات التفاعلية.

وتأتي فعالية “جوازك للعالم” ضمن أهداف متعددة، من أبرزها تعزيز التنوع الثقافي وإبراز جمال تقاليد الدول المشاركة، وبناء جسور تواصل بين المقيمين والزوار، وخلق تجربة شاملة ممتعة وتعليمية لكافة أفراد العائلة، وتسليط الضوء على الإرث الثقافي من خلال الفنون والمأكولات.

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ومن المتوقع أن تحظى الفعالية بحضور جماهيري واسع، لما تحمله من طابع احتفالي وتجارب نابضة بالحياة تعبّر عن تقاليد عريقة، يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في تعزيز الترفيه وجودة الحياة لسكان المملكة.