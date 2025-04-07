بالصور- بن أفليك يظهر بخاتم زّواج مرة أخرى بعد الكشف عن سبب طلاقه من جنيفر لوبيز

لا يزال طلاق بن أفليك وجنيفر لوبّيز في دائرة الضّوء، وفي نهاية الأسبوع الفائت لفت الممثّل الأنظار مرّة أخرى عندما شوهد في مكان عام وهو يحمل خاتم زواج أثناء أخذ استراحة في موقع تصوير فيلمه “Animals”.

وفي الصّور التي نشرها موقع Page Six، ظهر أفليك وهو يرتدي سترة رماديّة وقميصًا أبيض، بينما يدخن السّيجار ويشرب القهوة، خلال استراحة من تصوير فيلمه الجديد على نتفليكس يوم الجمعة الماضي في لوس أنجلوس.

ورغم أنّ بن أفليك كسر صمته بشأن سبب انفصاله عن جنيفر لوبيز في مقابلة على غلاف مجلة GQ نُشرت الأسبوع الماضي، إلّا أنّه من المرجّح أنّ يكون هذا الخاتم الّذي تمّ تصويره معه هو جزءًا من التّمثيل، إذ سيلعب دور مرشح لمنصب عمدة لوس أنجلوس، بحسب ما ذكره موقع IMDb. اختطف مع زوجته.

وتشارك شركة الإنتاج الخاصّة بآفليك ومات ديمون، Artists Equity، في مشروع نتفليكس، الّذي يضمّ أيضًا طاقمًا مكوّنًا من جيليان أندرسون، كيري واشنطن، ستيفن يون، راي فيشر، لويس جيراردو مينديز، أدريانا باز.

وتحدث بن أفليك أخيرًا عن طلاقه من جنيفر لوبيز في المقابلة مع مجلة GQ لشهر أبريل، إذ قال فيها إنّه “لا توجد فضيحة، ولا مشكلة، ولا أيّة مكيدة” في انفصاله عن لوبيز، الّتي تزوّجها في يوليو ٢٠٢٢ حتّى تقدمت بطلب الطّلاق في أغسطس ٢٠٢٤ وتمّ الانتهاء منه في يناير ٢٠٢٥.

وقال أفليك لمجلّة GQ إنّ “حياته هادئة إلى حدٍّ ما” وإنّه “يحترم جنيفر لوبّيز كثيرًا”.

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وقال أفليك “أعتقد أنّ هناك ميلًا لتحليل الانفصالات والرّغبة في تحديد الأسباب الجذريّة أو شيء من هذا القبيل”، مضيفًا “لكن كما قلت، فإنّ الواقع أكثر بكثير ممّا يعتقد النّاس أو يجدونه مثيرًا للاهتمام”.