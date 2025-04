ابنة توم هانكس تُحدث صدمة بمذكّراتها وما كشفته عن طفولتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت إليزابيث، ابنة النجم العالمي توم هانكس، ضجة كبيرة بعد إصدارها كتاباً بعنوان The 10: A Memoir of Family And The Open، وهو عبارة عن مذكرات طفولتها البائسة والمليئة بالفوضى واللحظات الصعبة التي عاشتها.

وروت ابنة النجم العالمي من زوجته الأولى، الراحلة سوزان ديلينغهام تفاصيل صادمة عن علاقتها بوالدتها والصعوبات التي عاشتها في الطفولة والمراهقة، واصفةً إياها بأنها كانت مليئة بالارتباك، العنف والحرمان.

وتضمن الكتاب الكثير من المراحل الصعبة التي مرت بها اليزابيث وإخوتها، وأكدت أن من أبرز المحطات كان قرار والدتها نقلها هي وشقيقها الأكبر كولين، من ساكرامنتو إلى لوس أنجلوس من دون علم والدهما، لافتةً الى أن النجم العالمي اكتشف الأمر بعد أسبوعين خلال ذهابه الى المدرسة، واضطر إلى تتبع مكانهما.

وأشارت إليزابيث إلى أنها تعتقد بأن والدتها كانت تعاني من اضطراب ثنائي القطب، رغم أنها لم تشخَّص بذلك ولكنها عاشت فترات من الهوس والبارانويا، وهو ما ترك الكثير من الذكريات الصعبة والمؤلمة خلال فترة إقامتها في منزل والدتها، حيث عانت الكثير من الإهمال والعزلة.

وذكرت إليزابيث في الكتاب تفاصيل صعبة عاشتها، من بينها مشهد الثلاّجة فارغة أو تحتوي على طعام منتهي الصلاحية، وحديقة المنزل المُهمَلة والتي كانت مليئة بروث الكلاب لدرجة أنك لا تستطيع المشي فيها. وتقول الشابة إن والدتها كانت تقضي معظم وقتها في سريرها الكبير، تتصفّح الإنجيل.

وأكدت أن الأوقات التي جمعتها بوالديها كانت نادرة جداً، حيث قالت: “ذكرياتي الوحيدة لهما في مكان واحد هي عند تخرّج كولين، ثم في تخرّجي أنا. لدي صورة واحدة فقط تجمعني بهما، وفيها كانت أفضل باروكة لأمي مائلة قليلاً”.