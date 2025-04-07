كانييه ويست يكشف انهيار زواجه بطريقة غير متوقعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل المغني العالمي كانييه ويست إثارة الجدل حول حياته الشخصية، حيث كشف في ألبومه الجديد “WW3” عن انفصاله عن زوجته بيانكا سينسوري، مشيراً إلى أنها هربت منه، ومعرباً عن ندمه الشديد على تصرفاته تجاهها.

وطرح ويست أغنية بعنوان “بيانكا”، عبّر فيها بشكل مباشر عن تعقيدات علاقتهما، كاشفاً أن زوجته تخلّت عنه وغادرت، قائلاً في كلمات الأغنية: “يا حبيبتي، هربتي، تركتني، بعدما حاولتي إدخالي إلى المستشفى، وأنا لن أذهب لأنني لست مريضاً”.

وفي كلماتٍ صريحة، أشار إلى أن بيانكا كانت تعاني بسببه، قائلاً: “تعاني من نوبة هلع، ولا تعجبها طريقة تغريداتي، حتى عودة بيانكا سأظل مستيقظاً طوال الليل، لا أنام، لا أعرف أين هي حقاً”.

وأضاف أن تصرفاته الغريبة علنًا، وتغريداته المثيرة للجدل، كانت مصدر توتر دائم بينهما، وأدت إلى تصدّع العلاقة وانفصالها عنه.

ويُذكر أن العلاقة بين ويست وبيانكا بدأت بالتدهور بعد ظهورها في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2025 بفستان شفاف أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة، خاصةً بعد أن بدت غير مرتاحة أمام الكاميرات، بينما كان ويست واقفاً إلى جانبها في لقطة وصفها النقاد بالغريبة، مطالبين بضرورة خضوعه لجلسات علاج نفسي.