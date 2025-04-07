أين كانت أمل؟ جورج كلوني يوضح سبب غيابها عن عرض مسرحيته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُعد جورج وأمل كلوني من أكثر الثنائيات شهرة في هوليوود وأكثرهم قربًا من الجمهور، إذ اعتادا الظهور معًا في المناسبات العامة والمهرجانات الكبرى، رغم أن أمل لا تنتمي إلى الوسط الفني، بل تعمل كمحامية دولية وأستاذة قانون. إلا أن دعمها المتواصل لزوجها شكّل جزءًا من صورة هذا الثنائي المحبوب.

إلا أن غياب أمل كلوني عن العرض المسرحي الأول لزوجها يوم الخميس 3 أبريل أثار التساؤلات، خصوصًا أنه الحدث الأول لجورج كلوني في عالم المسرح، وسط حضور كثيف من النجوم والمشاهير.

وفي تصريحات لموقع People خلال العرض الذي أُقيم على مسرح وينتر جاردن بنيويورك، أوضح جورج كلوني أن غياب زوجته يعود إلى التزامها برعاية طفليهما التوأم ألكسندر وإيلا، البالغين من العمر سبع سنوات، مؤكدًا أنها فضّلت البقاء معهما تلك الليلة.

نجوم هوليوود يدعمون كلوني في أولى تجاربه المسرحية

شهد العرض المسرحي الأول لمسرحية Good Night, and Good Luck حضور عدد كبير من نجوم الصف الأول في هوليوود، في دعم واضح لتجربة جورج كلوني المسرحية. من أبرز الحاضرين: سيندي كروفورد وزوجها راندي جيربر، هيو جاكمان، أوما ثورمان، وجينيفر لوبيز، التي حضرت برفقة ابنتها إيمي مونيز (17 عامًا) وشقيقتها ليندا لوبيز.

وأثارت جينيفر لوبيز اهتمام وسائل الإعلام بإطلالتها المميزة التي حملت توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي، إلى جانب ظهورها العائلي الملفت خلال الحفل.

شائعات الانفصال تطارد الثنائي من جديد

بالتوازي مع هذا الحدث، عاد الجدل مجددًا حول العلاقة بين جورج وأمل كلوني، حيث نشر موقع Radar Online تقريرًا يشير إلى توتر علاقتهما الزوجية بسبب التزامات كل منهما المهنية، إذ يقيم جورج حالياً في نيويورك لمتابعة عرضه المسرحي، بينما تعيش أمل مع طفليهما في بريطانيا، حيث تواصل عملها في مجال القانون وتدريسها في جامعة أكسفورد.

وتكهن التقرير بإمكانية حدوث طلاق قد يترتب عليه خسائر مالية ضخمة، قد تصل إلى 300 مليون دولار، في حال حدوث انفصال رسمي بين الطرفين، وفقًا لتقديرات سابقة.

ورغم كل هذه الشائعات، لم يصدر أي تصريح رسمي من الطرفين ينفي أو يؤكد هذه المعلومات، بينما لا تزال العلاقة بينهما محط أنظار الإعلام العالمي.