أمينة خليل عن مسلسل “لام شمسية”: قضية تستحق جمهور رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة أمينة خليل أن مسلسلها “لام شمسية”، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، حقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا بفضل مناقشته الجريئة لقضية التحرش بالأطفال، مشيرةً إلى أن العمل ساهم في توعية مختلف شرائح المجتمع بضرورة حماية الأطفال.

وفي حديثها لتليفزيون “الخليج 365″، أوضحت خليل أن توقيت عرض المسلسل في رمضان كان مناسبًا جدًا نظراً لأهمية القضية، وقالت: “أنا شايفة بالعكس، وعلشان هي قضية مهمة جدًا فهي تستحق إنها تدخل السباق الرمضاني، بحكم إن شهر رمضان هو أكتر وقت الناس بتقعد تتفرج على مسلسلات، وأغلب المجتمع بيجتمع قدام التليفزيون في رمضان”.

وأضافت: “القضية تقيلة ومهمة، وعمرنا ما قلنا إنها خفيفة، ولا ينفع نتكلم عنها في إطار كوميدي. معالجة القصة والشخصيات والإخراج الفني خلّى الناس عندها رغبة في التثقيف، حتى اللي كانوا مترددين أول ما شافوا البرومو، غيّروا رأيهم لما سمعوا آراء الناس وقرروا يتفرجوا، لأن المسلسل محتاج ناس تقوي قلبها”.

وقد حظي المسلسل بإشادات واسعة لتناوله موضوعًا حساسًا بجرأة ومسؤولية، ما جعله من أبرز الأعمال الرمضانية لهذا العام.