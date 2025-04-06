شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: قضية لام شمسية مهمة وثقيلة وكانت تستحق العرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، عن مسلسلها لام شمسية، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا وسط الجماهير وشعبية ضخمة لقضيته المختلفة والجريئة التي ناقشها العمل وهي التحرش بالأطفال، وعن توعيته الضخمة لمختلف شرائح المجتمع لحرصهم على أطفالهم بشكل أكبر.

وقالت النجمة أمينة خليل خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365، عن توقيت عرض المسلسل في شهر رمضان، "أنا شايفه بالعكس، وعلشان هي قضية مهمة جدًا فهي تستحق انها تدخل السباق الرمضاني، بحكم إن شهر رمضان هو أكتر وقت الناس بتقعد تتفرج علي مسلسلات، وأغلب المجتمع بيجتمع قدام التليفزيون في رمضان، وبحكم أنها قضية مهمة تستحق انها تبقى أعلى نسبة وإمكانية للمشاهدة".

وأضافت النجمة أمينة خليل في حديثها: "قضية مهمة وتقيلة، وعمرنا ما قلنا إنها خفيفة، عمرنا ما نقدر نتكلم عن القضية دي في مسلسل كوميدي، معالجة القصة والشخصيات والإخراج الفني، مخلي الناس عندها رغبة في التثقيف على الموضوع دا، وشايفه ان في ناس كتير حتي في الأول كانت تشوف البروموا وتقول إننا مش هنتفرج، وأول ما سمعوا الناس تحكي عن المسلسل قالوا خلاص هنقوي قلوبنا ونتفرج، والمسلسل محتاجة تقوي قلوبها انها تتفرج".

