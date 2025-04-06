شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الفضاءات المسرحية: حلم تحقق بعد 4 سنوات من الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود فؤاد صدقي رئيس مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان دورة الدكتور أشرف زكي: منذ أربع سنوات نحلم بإقامة مهرجان مسرحي كبير تنظمه أكاديمية الفنون، لا يقتصر فقط على طلبة وخريجي الأكاديمية، بل يشمل جميع الفرق المسرحية والأفكار الإبداعية المختلفة.

وأضاف رئيس المهرجان: "اليوم يتحقق هذا الحلم، وأتوجه بالشكر للدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية، التي دعمت الفكرة وساعدتنا على تحويلها إلى واقع، كما أوجه الشكر للدكتور أشرف زكي، الذي وافق أن تحمل الدورة الأولى من المهرجان اسمه".

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: نفتتح اليوم الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، الذي ينطلق من مفاهيم جديدة للمسرح لا تقتصر على العلبة الإيطالية التقليدية فقط، هذا النوع من التجارب يفتح آفاقاً واسعة أمام المبدعين في كل مكان لتقديم رؤى متجددة وأفكار مختلفة، ونغتنم هذه المناسبة لتكريم عدد من الشخصيات التي أثرت في المشهد المسرحي.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الافتتاح، حيث حضر كل من الدكتور أشرف زكي، والنجمة روجينا، والفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد سلامة، والفنانة سما إبراهيم.

وحضر كذلك الفنانة ماجدة زكي، والفنان محمد رضوان، والفنان أيمن عزب، والدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج أحمد فؤاد، والمخرج عمرو قابيل، ولفيف من الفنانين المسرحيين، وبدأ الحفل بعرض مسرحي لطلاب الأكاديمية.