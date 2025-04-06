شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمى: أشكر المتحدة على إعادتها تقديمى بدور من أحب وأنجح الأدوار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان أحمد عزمى إن اللحية كانت حقيقية في مسلسل ظلم المصطبة وارتبطت بشخصية الشيخ علاء، وحسيت إنى مش عاوز أسيب الشخصية فتركت اللحية.

وقال خلال مداخلة بتقنية الفيديو ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: "كل الشكر للشركة المتحدة، وعمرو الفقى الذى كان سباقا وتواصل معى وتعاطف معى، وتمت إعادة تقديمى مرة أخرى من خلال الشركة المتحدة بدور أنا شايفه إنه من أنجح ومن أحب الأدوار، فكل الشكر لهم على دعمهم ليا وللفنان المصرى عموما والإنسان المصرى، ودايما في ظهرنا ودايما بيدافعوا عن وجودنا وإننا نبقى موجودين ونثبت نفسنا".

وتابع: احنا قرينا رواية ظلم المصطبة قبل ما نقعد مع الأستاذ هانى وعرفنا الحدوتة وكل واحد فين مكانه، وبقينا نبنى على أساس الحكاية البروفات، وكانت من أهم الأساسيات في العمل فكرة اللهجة، ورشة العمل تساعد الممثل على الدخول في جو العمل، وطريقة العمل كانت داخل اللوكيشن أسهل.