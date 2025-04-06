شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا وأشرف زكى وإيهاب فهمى أبرز حضور مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، الذي يقيمه مسرح نهاد صليحة برئاسة الدكتور محمود فؤاد صدقي، وتحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وذلك بقاعة سيد درويش، وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الافتتاح، حيث حضر كل من الدكتور أشرف زكي، والنجمة روچينا، والفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد سلامة، والفنانة سما إبراهيم.

وحضر كذلك الفنانة ماجدة زكي، والفنان محمد رضوان، والفنان أيمن عزب، والدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية،والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج أحمد فؤاد، والمخرج عمرو قابيل، ولفيف من الفنانين المسرحيين، وبدأ الحفل بعرض مسرحي لطلاب الأكاديمية.

وقد أعلن رئيس المهرجان محمود فؤاد صدقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة ثروت عكاشة عن أسماء المكرمين في حفل الافتتاح وهم الفنانين: الدكتور محمد عبد المعطي، محمد رضوان، مصطفى غريب، دنيا سامي، علي صبحي، بالإضافة إلى المهندس حازم شبل، المخرج المسرحي أحمد البنهاوي، الفنان عمرو عادل، ربيع سعد، الفنانة مرام عبد المقصود، الفنان كيرلس صابر.

وكشفت اللجنة العليا للمهرجان عن أسماء أعضاء لجان التحكيم، حيث تكونت لجنة تحكيم عروض مسرح العلبة الإيطالي من: السيناريست عبد الرحيم كمال رئيسًا، وبعضوية كل من: دكتور علاء قوقة، دكتور صبحي السيد، المنتجة هبة الهواري، الفنانة كريمة منصور، المخرج أكرم فريد.

وأضاف صدقي أن لجنة تحكيم عروض الفضاءات غير التقليدية فتشمل: دكتورة ياسمين عبد الحسيب رئيسا، وعضوية: دكتورة سماح السعيد، دكتور عمر المعتز بالله، دكتورة أسماء يحيى طاهر، الفنانة ميريت ميشيل، الإذاعية بسنت بكر.



مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة