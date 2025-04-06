شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام مع سعيد صالح فى فيديو نادر يتخيلان الحياة سنة 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما اشتهر الثنائى عادل إمام وسعيد صالح بصداقتهما الوطيدة ببعضهما، وخلال حوار تليفزيوني لهما معاً في القرن الماضى، جاوب كل منهما بطريقته عن شكل الحياة في سنة 2000، إذ قدم كل منهما إجابة من منظوره وما يراه.

سعيد صالح رأى الحياة وردية، وآمن أن التقدم التكنولوجي سيكون سبباً في تسهيل الحياة وبساطتها إلا أن عادل إمام كان له رأى مغاير تماماً وصل لدرجة العكس تماماً معه إذ آمن بأن التكنولوجيا لن تكون سبباً في سهولة الحياة، وإنما تسبب عزلة بين الأشخاص، وميكنة الأدوات كلها ستسهم في ذلك، وهو ما حدث بالفعل.

الفيديو تم تداوله بصورة كبيرة من جانب قطاع كبير من متابعي السوشيال ميديا وروادها، إذ صنفه البعض بأنه واقعي للغاية ونابع من شخصية كل شخص، فعادل إمام دوما ما كان لديه نظرة لما سيحصل واستقراء لأهم الأحداث، وهو ما جعله من أهم النجوم على الساحة، فى حين رأى آخرين أن سعيد صالح دوماً ما كان يتمتع بموهبة كبيرة ولكن مقترنة بطيبة شديدة، فكان دائم التوقع بأن الأمور ستكون أفضل وبالتالى رأى التكنولوجيا ستيسر من الحياة بشكل أكبر.

يذكر أن الزعيم عادل إمام ابتعد عن الحياة الفنية منذ 5 سنوات وقرر التفرغ للحياة الأسرية وقضاء الوقت مع أبنائه وأحفاده، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الإبيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، الهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام.

ودارت أحداث مسلسل فلانتينو حول نور محمد أحمد (عادل إمام) الشهير بـ"فلانتينو" وزوجته "عفاف عصمت" (دلال عبد العزيز) ويمتلكان سلسلة مدارس انترنشونال يُطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها علي مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.