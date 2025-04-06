شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع: عصام الحضري أضاف الكثير لفيلم "الصفا الثانوية بنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان علي ربيع بمشاركة عصام الحضري في فيلم الصفا الثانوية بنات، مؤكدًا أن وجوده أضاف قيمة كبيرة للعمل، وقدم دورًا مميزًا ومؤثرًا، وأعرب ربيع عن سعادته بالتعاون مع الحضري، مشيرًا إلى أن ظهوره في الفيلم كان له وقع خاص.

وقال علي ربيع لـ"الخليج 365": "الكابتن عصام الحضري فرق معنا جدًا في الفيلم، عمل دور مهم وجميل، وسعيد أنه شارك معانا.. أتمنى إن العمل يعجب الجمهور".

كما أشار إلى أن الفيلم يتضمن تصوير مباريات في عدة محافظات مصرية مثل الشرقية، والصعيد، والإسكندرية، ما يضيف تنوعًا بصريًا وجغرافيًا لأحداث العمل.

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وقدم على ربيع آخر أعماله فى السينما، فيلم "عالماشى" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وشارك في بطولته كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت وضيف الشرف مصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم "عالماشى" دارت أحداثه حول هادي هادي عبد الهادي (علي ربيع) الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم، وفي رحلته يقابل آية سماحة التي تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.