حضن وغناء ورقصة عفوية.. لحظات مؤثرة بين عمرو دياب وابنته على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم المصري عمرو دياب جمهوره خلال حفله الأخير الذي أقيم مساء السبت في مدينة أبو ظبي، بعدما صعدت ابنته جنا إلى المسرح لتشاركه لحظة مؤثرة على أنغام أغنيته الشهيرة “وغلاوتك”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة العائلية، حيث ظهر عمرو دياب وهو يحتضن ابنته ويراقصها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبدت جنا وهي تردد خلف والدها كلمات الأغنية، قبل أن تهم بالنزول عن المسرح ليُكمل عمرو وصلته الغنائية.

اللحظة التي جمعت “الهضبة” بابنته لاقت إعجابًا واسعًا من المتابعين، حيث اعتبروها عفوية ومليئة بالمحبة، فيما أثنوا على علاقة عمرو دياب الوثيقة بأبنائه، وخصوصًا جنا التي ظهرت أكثر من مرة إلى جانبه في مناسبات مختلفة.