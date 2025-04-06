“نادينا”..إضاءات سعودية مركزة من قلب الملاعب على MBC1

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جرعة كروية مضاعفة، وإضاءات مركزة على الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم من قلب الملاعب على الأرض، إلى جانب أبرز البطولات الكروية على الساحة، في البرنامج الجديد “نادينا” على MBC1 من تقديم عبد الرحمن الحميدي، اعتباراً من 8 أبريل.

وفيما يُعرض “نادينا” يومياً من الثلاثاء إلى السبت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، تمتد كل حلقة على مدى نحو ساعة ونصف من المحتوى المخصص لعشاق كرة القدم السعودية، حيث تتضمن تحليلات معمقة للمباريات وأداء اللاعبين، وتفاعل مع الجمهور عبر حوارات مباشرة من قلب الحدث على المدرجات يجريها مراسلو البرنامج المنتشرين في مختلف ملاعب المملكة، ناهيك عن مداخلات المشاهدين عبر السوشيال ميديا، إلى جانب محتوى حصري من وراء كواليس المربع الأخضر، ولقاءات مميزة وحصرية مع اللاعبين والمدربين.. إلى غيرها من الفقرات الغنية التي تثلج صدور عشاق الدوري السعودي وتطفئ ظمأهم الكروي.

في هذا السياق قال مقدم البرنامج عبد الرحمن الحميدي أن أبرز ما يميز برنامج “نادينا” هو التنوع من حيث التغطية الشاملة للحدث الرياضي السعودي وكذلك تنوع الضيوف بمجالاتهم المختلفة. وأضاف الحميدي: “ستجد أصحاب اللعبة من اللاعبين والمدربين وهم ذوي الاختصاص الفني، كما ستشاهد على الطاولة متخصصي الأخبار والمصادر الإعلامية يقدمون وجبة من المعلومات المهمة بالتفاصيل الدقيقة للأحداث الآنية، مع عمل ميداني كبير بشبكة مراسلين من الميدان والتواجد على مستوى المناسبات الرياضية المتعددة، وسيكون للأسماء ذات التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي حضور لتقدم رؤيتها، هذا التنوع الكبير هو أبرز ما يراهن عليه نادينا”. وشدد الحميدي على أن كامل تركيز البرنامج ينصب على المحتوى الرياضي السعودي والمشروع الرياضي بمختلف تفاصيله في كل الدرجات والمناسبات الرياضية الهامة. وختم الحميدي: “الجمهور سيكون هو ركيزة البرنامج من خلال السوشيال ميديا وعبر فقرات ميدانية جماهيرية.”