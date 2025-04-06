شكرا لقرائتكم خبر عن "إهداء" أحدث أغاني ياسمين علي وتطرحها فيديو كليب قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المطربة ياسمين على من تصوير أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "إهداء" على طريقة الفيديو كليب بتوقع المخرج اللبناني فادي الحداد، وتم تصوير الأغنية فى لبنان بالاعتماد على فكرة مواكبة للعصر وهي السفر للفضاء.

أغنية "أهداء" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع مودى منير، ومقرر طرحها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون أول أغانى المطربة ياسمين علي خلال عام 2025.

وفى سياق متصل تشارك المطربة ياسمين علي فى حفل الفنان على الحجار ضمن مشروع 100 سنة غنا لتكريم اسم الفنان الراحل فريد الأطرش، غداً الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت المطربة ياسمين على، طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "شمعة جديدة" على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات محمد حسن عوض، وألحان حازم أحمد، وتوزيع بدر مصطفى، والكليب من إخراج فادى حداد.