شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى شقيقة خالد البلشى نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة الكاتب الصحفى خالد البلشى في وفاة شقيقته، وقالت النقابة في بيان لها: نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة نقيب الصحفيين، وندعو العلى القدير أن يسكنها فسيح جناته، وعظيم الأجر والثواب والمغفرة".



بيان النقابة

وشيع اليوم الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين جثمان شقيقته بمقابر العائلة، عقب صلاة الجنازة بمسجد التعليمى بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بحضور الكاتب الصحفى هشام يونس وكيل نقابة الصحفين، سامى سرور رئيس مجلس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة، والمئات من أهالى مدينة بركة السبع والقرى المجاورة.



وأعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن وفاة شقيقته انتصار البلشي، مشيرا إلى أن تشييع الجنازة والعزاء سيكون اليوم الأحد، بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.



وقال البلشي، في بيان مقتضب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، وتشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية.. وتحديد موعد العزاء لاحقا في القاهرة.