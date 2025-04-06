شكرا لقرائتكم خبر عن قصة العرض السينمائى الأول فى مصر.. مقهى زارانى وليس زواني والان مع تفاصيل الخبر

فى 28 ديسمبر 1895، وتحديدًا فى مقهى "جران كافيه" شارع كابوسين فى العاصمة الفرنسية باريس، كان العالم على موعد سيغير حياة الملايين بعدما شهد المكان أول عرض تجارى سينمائى أقامه الأخوان "لومير".. هذا السحر الذى خرج من عدسات الكاميرات ولم يتوقف عن أسر القلوب وخطف العقول منذ ذلك الحين.

وصل سحر العروض السينمائية سريعًا إلى شواطئ الإسكندرية فى مصر، إذ كانت تلك المدينة المقر المفضل لمعظم الأجانب على مختلف جنسياتهم، وكان شائعا أن رواية مقهى "زوانى" بشارع رشيد فى الأيام الأولى من شهر يناير 1896 شهدت العرض السينمائى الأول فى مصر أى أنه بعد أقل من أسبوع واحد من عرض الأخوان "لومير" فى باريس، وذلك وفقًا لما ورد فى كتاب "قصة السينما فى مصر"، من تأليف سعد الدين توفيق.

قصة العرض السينمائى الأول فى مصر كانت محل خلاف دائم، حاول أحمد الحضرى، شيخ نقاد السينما فى مصر، تفنيدها فى موسوعته «تاريخ السينما فى مصر»، موضحًا أن المقهى اسمها «زارانى» وليس «زوانى» كما أوردتها عدة صحف حينها، وأنه لا يوجد دليل على كونها محل العرض الأول، بل إن الأدلة تؤكد عكس ذلك وأبرزها أنه لا يفصل تاريخين بين عرض باريس ومصر سوى أيام قليلة، وهذا غير معقول.

وحسب «الحضرى» فإن أول عرض سينمائى فى مصر تم فى يوم الخميس 5 نوفمبر 1896 فى بورصة طوسون بالإسكندرية، عبر مجموعة من الأجانب المقيمين، وفى صالة حمام شنيدر فى القاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 1896.

فيما، انطلقت رحلة العروض السينمائية من الإسكندرية إلى القاهرة، وما لبثت أن وصلت إلى بورسعيد فى عام 1898 وبعدها المنصورة، حتى ظهرت فى صعيد مصر أخيرا فى 3 يونيو 1908 مثلما ذكر خبر نشرته جريدة مصر عن إقامة عرض سينمائى فى البلينا بمحافظة سوهاج.

وحسب موسوعة «تاريخ السينما فى مصر»، فإن عروض السينما توغرافات- كما كان يُطلق عليها قديما- ظل عددها يزداد عاما بعد عام، وتكونت برامجها من شرائط قصيرة، إخبارية أو روائية أو تسجيلية، وسميت آنذاك بـ«مناظر طبيعية» أو «مناظر فى الهواء الطلق»، وأغلب الشرائط مستوردة من الخارج.

الحدث اللافت أن هناك شرائط تم تصويرها فى مصر، مثل ملعب قصر النيل بالجزيرة، وجنازة مصطفى باشا كامل، الذى رحل عن عالمنا فى 10 فبراير من عام 1908.

مع مرور السنوات الأولى من القرن الماضى، بدأت العروض السينمائية تتبلور بشكل أفضل، وانتقلت من مرحلة العرض بشكل تكميلى فى المسارح إلى وجود دور عرض مخصصة لها، وبدأت بالانتشار بالفعل.