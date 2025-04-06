شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Eddington يشارك في كان السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المصور السينمائي داريوس خوندجي اختيار فيلم الكوميديا السوداء "Eddington" للمخرج آري أستر، وبطولة خواكين فينيكس وبيدرو باسكال وإيما ستون، للمشاركة في مهرجان كان السينمائي.

وفي حديثه لموقع Deadline، قال خوندجي، المصور السينمائي للفيلم، إن الفيلم في مراحله النهائية من مرحلة ما بعد الإنتاج، وقال خوندجي، المرشح لجائزة الأوسكار مرتين: "سمعت أنني سأعود إلى نيويورك لأقوم بتصوير فيلم " Eddington " بالألوان، والذي سيُعرض في كان، وعلمت عن عرضه قبل أسبوعين".

وأضاف خوندجي: "أن فيلم Eddington رائع، ومثير للاهتمام، إنه عمل خام وقوي، وهو من أقوى الأفلام التي عملت عليها، وأعتقد حقًا أنه سيكون رائعًا".

يُصنّف فيلم Eddington كفيلم إثارة غربي كوميدي أسود، ويلعب فيه فينيكس دور شريف طموح من بلدة صغيرة في نيو مكسيكو يواجه رئيس بلديته، الذي يؤدي دوره باسكال، في صراع على السلطة في زمن الجائحة.

ويضم فريق التمثيل أيضًا أوستن بتلر، وديردري أوكونيل، ومايكل وارد، وكليفتون كولينز جونيور، ولوك جرايمز، كتب أستر وأخرج وأنتج الفيلم بالتعاون مع لارس كنودسن.