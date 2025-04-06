مي عمر تكشف سبب الاستعانة بـ راقصة بديلة في مسلسل إش إش

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 05:52 مساءً - كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالدور الذي قدمته خلال أحداث مسلسل "إش إش" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، إذ ظهرت بشخصية تحمل نفس اسم العمل وتعمل كــ راقصة شعبية.

مي عمر: خضت لتدريبات من أجل شخصية إش إش

قالت النجمة مي عمر خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" المُذاع على شاشة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه قبل تصوير مشاهدها فيخضعت لمجموعة من التدريبات عل يد مدربين محترفين حتى تتقن دور الراقصة، خاصةً وأن هناك حركات راقصة كان يجب عليها أن تقدمها بطريقة مميزة، مكملة: "أي دور بيحتاج تمرين قبله، مثلًا لو دور أكشن بحتاج أتمرن ليه، وأنا اتمرنت علشان دور الراقصة".

ونوهت "مي" في حديثها بأنه تم الاستعانة براقصة بديلة، خاصةً وأن "إش إش" شخصيتها بالعمل كان راقصة شعبية محترفة وشاركت في الكثير من الأفراح، وهذا الأمر تطلب أن يكون أدائها دقيق أو كما يقال باللغة الدارجة "بروفيشنال" في مشاهد بعينها.

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شخصية "إش إش" في العمل

تدور أحداثحول شخصية "الفتاة التي ترث من والدتها الجمال والفقر، وتجد نفسها مجبرة على العمل كراقصة. وتدخل إلى عائلة الجريتلي عن طريق الصدفة، لتكتشف أن حياتها ما هي إلا امتداد لأسرار مدفونة في تلك العائلة.

والمسلسل من بطولة ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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