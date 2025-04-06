بعد عزاء زوجته.. هذه رسالة نضال الشافعي

نضال الشافعي يتوجه بالشكر للمعزين

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عزاء زوجة نضال الشافعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 05:52 مساءً - حرَص الفنانعلى توجيه الشكر لكلّ مَن تقدّم له بالعزاء والمواساة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".توجّه الفنان نضال الشافعي بعد عزاء زوجته برسالة لكلّ مَن قدّموا له واجب العزاء والمواساة، من خلال منشور عبْر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "شكر لكلّ مَن قدّم لنا واجب العزاء والمواساة، سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك كل مَن حاول الاتصال ولم يتمكن".وأضاف: "ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف. شكر الله سعيكم وعظّم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء".كما علّق على المنشور قائلاً: "شكر الله سعيكم واهتمامكم، ولكم جزيل الشكر والمحبة، ونسألكم للفقيدة الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة".أُقيم أمسِ عزاء السيدة هند محمد علي زوجة الفنانوالتي رحلت عن عالمنا الخميس الموافق 3 أبريل بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذين حرَصوا على مواساته، وذلك بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد بالقاهرة.وكان أبرز المتواجدين: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامي طارق علام، محمد إمام، أحمد زاهر، محمود عبد المغني، محمد رياض، إياد نصار، محمود البزاوي، رياض الخولي، هاني رمزي، رانيا فريد شوقي.بالإضافة إلى دنيا، محمد جمعة، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد بدير، مي كساب، محمد محمود، إسلام جمال، محمد محمود عبد العزيز، لقاء سويدان، سماء إبراهيم، وغيرهم من النجوم.للمزيد.. وفاة زوجة الفنان نضال الشافعيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»