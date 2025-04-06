شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير ترد على انتقادات تعرض لها ياسين أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة، ردود فعل متباينة حول تصريحات مها الصغير عن ابنها ياسين أحمد السقا، الذى تعرض لبعض الانتقادات خلال الفترة الأخيرة.

وردت الإعلامية مها الصغير على موجة الانتقادات التي تعرض لها نجلها ياسين أحمد السقا بعد ظهوره في مسلسل سيد الناس والذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2025.

وقالت مها خلال تقديها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة CBC: "لو كان اسمه ياسين عبد السلام، مكنش حد قال حاجة، هو عمل دور بسيط جدًا، يدوبك بيقول جمل قليلة وصغيرة، ولو شفتوا الدور هتلاقوا إن ما فيهوش مساحة تمثيل كبيرة، مقدرش أحكم عليه هو ممثل شاطر أو مش شاطر، لكن الهجوم كان رهيب كأنه بطل المسلسل".

وأضافت: "ياسين واخد دور صغير، بيجسد دور شخص كان مولود في إنجلترا وبعدين نزل القاهرة هو معوجش لسانه خلاص بقى المفروض نكبر ويبقى عندنا وعي أكتر عندنا ناس ولاد فنانين موهوبين زي دنيا وإيمي وأحمد السعدني والفيشاوي وفي فنانين كتيرة أولاد فنانين".