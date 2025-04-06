شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يكشف تسبب الكورتيزون في زيادة وزنه.. ويعلق: هرجع زي ما كنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد الصاوي خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تطورات حالته الصحية وتساؤل الكثيرين حول السبب فى زيادة وزنه قائلاً: "كتير بيتساءلوا حول الأمر، والبعض ذهب لتخمينات ليس لها علاقة بالأمر، رغم أنني سبق وذكرت أنني عانيت من انزلاق غضروفي شديد، ما دفعني لأخذ كورتيزون، وكما هو معلوم فإنه يتسبب في زيادة بالوزن".

استكمل الفنان الكبير خالد الصاوي: "أنا شخص عنيد وبالتالي أعتبر هذا ظرف مؤقت وسأمر منه وأعود كما كنت، ولكن الأمر بكل تأكيد يحتاج إلى وقت ومش في يوم وليلة سأصبح مثلما كنت، وإنما قد يستغرق مني قرابة العام وسأستطيع".

ويعد الفنان خالد الصاوي أحد أهم فناني جيله ممن يمتلكوا موهبة كبيرة وتنوع فى الأداء إذ قدم خلال مشواره أدوارًا بارزة وبصمات لا تنسي سواء فى السينما أو الدراما ما جعله فى مكانة خاصة لدي جمهوره ممن ينتظروا أعماله بفارغ الصبر، وخلال موسم دراما رمضان الماضى تألق بصورة كبيرة حينما شارك بمسلسلى المداح وسيد الناس.