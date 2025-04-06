شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يودع صديقه ميشيل أحد: "هتوحشني قوي يا غالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان هاني رمزي رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد، الذي وافته المنية اليوم، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان صديقه المقرب، وكتب رمزي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "رحل الآن صديقي وحبيبي رجل الأعمال الإسكندراني ميشيل أُحد.. الله يرحمك يا ميشو، كنت صديق جميل وكلك محبة وكرم وعطاء.. هتوحشني قوي يا غالي".

وتوفي رجل الأعمال ميشيل أُحد داخل أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، بعد دخوله لتلقي العلاج منذ عدة أيام. ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان غدًا، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، ليدفن في مقابر العائلة.

ويُعد ميشيل أُحد من أبرز رجال الأعمال في الإسكندرية، حيث بدأ نشاطه في تجارة الأدوات الكهربائية بشارع السبع بنات، وامتد نشاطه إلى مناطق أخرى، وهو صاحب توكيل ومصانع Bticino في مصر.

كما كان يمتلك واحدة من أندر مجموعات السيارات الكلاسيكية والفاخرة، والتي تضم ماركات مثل رولز رويس، بوجاتي، وفيراري، إلى جانب امتلاكه لأشهر جراج خاص في مدينة الإسكندرية.