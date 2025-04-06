شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع: تجربة كرة السلة في فيلم "الصفا الثانوية بنات" ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علي ربيع عن سعادته بالمشاركة في فيلم الصفا الثانوية بنات، مشيرًا إلى أنه استمتع كثيرًا بتجربة أداء بلعب كرة سلة خلال أحداث الفيلم، وأوضح أن التجربة كانت مختلفة وممتعة بالنسبة له، لافتًا إلى أن الفيلم يحمل فكرة جديدة ومميزة.

وأضاف علي ربيع لـ"الخليج 365": "أنا حبيت جدًا لعب كرة السلة في الفيلم، واستمتعت بكل التفاصيل الشخصية، وعندي إحساس إن الناس هتحب الفيلم زيّنا وهتستمتع بالفكرة لأنه مختلف عن أي حاجة تانية".

فيلم الصفا الثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في اطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وكان على ربيع قد صور يومًا فى أحداث فيلم جديد ثان بعنوان الساحل الشرير ويشارك فى بطولته أوس أوس وميرنا جميل وهالة فاخر ويخرجه عمرو صلاح، وذلك قبل ايقافه لحين الانتهاء من فيلم الصفا الثانوية بنات خاصة وأنه مرتبط موعد عرضه،

وقدم على ربيع آخر أعماله فى السينما، فيلم "عالماشى" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وشارك في بطولته كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت وضيف الشرف مصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.