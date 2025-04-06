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شكرا لقرائتكم خبر عن "لحبيبى" أغنية جديدة لـ ميريام فارس وتطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أحدث أغنياتها الرومانسية بعنوان "لحبيبى" والأغنية من كلماتها وألحانها وتنوى ميريام طرحها بعد أيام قليلة.
لحبيبى جديد ميريام فارس
وعلقت ميريام: بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبي وزعتها 8 مرات ولكن ولا توزيع لمس مشاعري، فقررت أوزعها بإيدي، وأضافت ميريام: كل نغمة فيها طلعت من قلبي والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللي بترافقني كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبوه ويعيشوه معها بكل جوراحهم.
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