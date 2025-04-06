شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يغنى مع ابنته جنا وغلاوتك في حفل الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الهضبة عمرو دياب خلال حفله في الإمارات دويتو مع ابنته جنا التي صعدت على المسرح وغنوا سويًا وغلاوتك، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وهو الحفل الذى رفع شعار كامل العدد، ويعد الحفل هو الأضخم في الإمارات بين حفلات موسم عيد الفطر، حيث احتشد الآلاف في ساحة أرينا بارك قبل الحفل بساعات لانتظار الهضبة.





وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ قبل أن يمتع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه مثل ده لو اتساب، الحوت، أنت الحظ، بحبه، قمرين، ليلي نهاري، العالم الله، تملي معاك.

وفاجأ عمرو دياب جمهوره بتقديم أغنية "نقول إيه" التي صدرت في ألبوم "الليلادي" عام 2007، وحرص الجمهور على غنائها معه وسط تفاعل كبير.

وأحيا مؤخرًا النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا في البحرين، الذي أقيم على مسرح "بيون الدانة" وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه.