شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتباط حسام حبيب بفتاة من خارج الوسط الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة، تصريحات حسام حبيب، التي أثارت الجدل وتصدرت محركات البحث، بعدما أعلن فيها ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، واقتصر حفل الخطوبة على الأصدقاء والمقربين، وسرعان ما تداولت تلك الأخبار في عدد من وسائل الإعلام.

وانتهى المطرب حسام حبيب مؤخرًا من تسجيل الجزء الأكبر من أغاني ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال صيف 2025، بطريقة "السنجل" على فترات متقاربة، حيث سيطرح كل 3 أيام أو أسبوع أغنية جديدة للجمهور.

ويأتي هذا الألبوم بعد عودة قوية لـ حسام حبيب في فبراير الماضي بأغنية "كدابة"، والتي حققت صدى واسعًا كونها أول عمل غنائي له منذ غياب استمر 8 سنوات كاملة، وقد شكّلت الأغنية دفعة معنوية كبيرة له لاستكمال مشروعه الفني الجديد.

من بين أغاني الألبوم المرتقب، أغنيتان بعنوان "مكتفي" و"غاب الفرح"، وهما من كلمات أدهم معتز، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع إسلام شوقي.

وأعلن حسام عن قرب طرح الألبوم من خلال فيديو تشويقي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتفى فيه بكلمة "قريبًا"، وظهر خلاله بـ"لوك" جديد مختلف أثار تفاعل المتابعين، حيث تصدر اسمه التريند، وتوالت التعليقات المتحمسة مثل: "أخيرًا"، "مستنيين الألبوم"، "إمتى هينزل؟".

الألبوم المنتظر يتضمن 10 أغنيات سيتم طرحها بشكل منفرد تباعًا، في خطة فنية تهدف للحفاظ على تفاعل الجمهور ومواكبة نمط الاستماع السائد.