وفاة والدة نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 04:21 مساءً - تعيش نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز حالة من الحزن لوفاة والدتها كيم فرنانديز، بعد إصابتها بسكتة دماغية اليوم الأحد 6 أبريل.

تدهور الحالة الصحية لوالدة جاكلين فرنانديز

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دخلت كيم فرنانديز إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ليلافاتي في 24 مارس إثر إصابتها بسكتة دماغية. وبمجرد سماعها الخبر، سارعت جاكلين للذهاب إلى والدتها المريضة، حيث شوهدت الممثلة كثيرًا في المستشفى، حيث بقيت إلى جانب والدتها خلال هذه الفترة العصيبة. وانتشر مقطع فيديو للممثلة وهي تصل إلى المستشفى بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما التقطت الكاميرات صور والدها. ومن بين الذين أبدوا دعمهم خلال هذه الفترة العصيبة، سلمان خان.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2022، أُصيبت كيم بسكتة دماغية، ونُقلت إلى مستشفى في البحرين لتلقي العلاج، حيث تقيم في المنامة، البحرين، وتنحدر من خلفية ثقافية متعددة، إذ تجمع بين أصول ماليزية وكندية. كان جدها لأمها كنديًا، بينما ينحدر أجدادها من غوا، الهند.

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جاكلين فرنانديز تلغي ارتباطاتها الفنية

كان مصدر مقرب من والدة جاكلين فرنانديز قد صرّح سابقًا بأنه كان من المتوقع أن تُحيي الممثلة حفل IPL (الدوري الهندي الممتاز في الكركيت) في 26 مارس في جواهاتي، لكن بسبب الظروف الحالية، قررت جاكلين عدم المشاركة في الحفل للبقاء مع والدتها التي كانت تتعافى في وحدة العناية المركزة. وفي حديثه لصحيفة Hindustan Times، قال المصدر: "لا تزال والدة جاكلين في وحدة العناية المركزة تتعافى. وبينما تنتظر الأسرة المزيد من التحديثات من الأطباء، اختارت جاكلين أن تكون بجانب والدتها، وللأسف، لن تُحيي حفل IPL".

نبذة عن جاكلين فرنانديز

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جاكلين فرنانديز هي ممثلة سريلانكية وُلدت في المنامة، البحرين، حيث انتقل والداها إلى البحرين في ثمانينيات القرن الماضي، ونشأت في عائلة متعددة الأعراق. والدها، إلروي فرنانديز، من سريلانكا، ووالدتها، كيم، ماليزية. لديها شقيقان وأخت أكبر.

درست في البحرين، ثم حصلت على منحة دراسية للدراسة في جامعة سيدني، حيث حصلت على شهادة في الإعلام والاتصالات في سيدني، أستراليا. تعلمت التحدث بالإسبانية وحسّنت لغتها الفرنسية والعربية.

في عام 2006، تُوجت بلقب ملكة جمال سريلانكا لمسابقة ملكة جمال الكون 2006، وهو ما فتح لها الباب للدخول لعالم التلفزيون.

جاءت إلى مومباي بعقد عرض أزياء وحصلت على دور في فيلم بوليوود علاء الدين (2009) من إخراج سوجوي غوش إلى جانب نجوم هنود معروفين مثل أميتاب باتشان وسانجاي دوت وريتيش ديشموك.

من أشهر أعمالها فيلم "Race 2"، "Kick"، "Roy"، "Brothers"، "Housefull 3"، "Dishoom، و"Cirkus".

وظهرت مؤخراً بشكلٍ خاص لأغنية "Deewane" في الفيلم الكوميدي الدرامي "Selfiee" لعام 2023، من إخراج راج ميهتا، الفيلم من بطولة أكشاي كومار وعمران هاشمي.

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