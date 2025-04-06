ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل السوري قاسم ملحو جمعته بالممثل الراحل خالد تاجا، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشر ملحو صورة لـ تاجا، وعلق قائلاً :"اثناء تصوير مسلسل الدبور، اخراج تامر اسحاق كنت اعمل شخصية تحت جناحه باعتباره هو الشخصية صاحبة النفوذ، فطلب مني طلب فجاوبته لا ابوحمدي لا لا شو هالحكي هاد، فقال لي "لأ وحدة بتكفي"، اجبته استاذ مابتكفي لا وحدة وهلق بس صور اللقطة بقللك ليش وفعلا صورت اللقطة واثناء تغيير موضع الكاميرا عملنا استراحة صغيرة وطبعا انا وهو كنا نجلس متجاورين فالتفت لي بصوته الخاص وبنظرته العميقة وقال لي "ع فكرة انا بعجبك" اجبته بحماسة لاتخلو من حب، طبعا استاذ انت بتعجبني وكتير فانا اعتبر انه ليس هناك من احد كقامتك ومكانتك فقال لي اقصد انني اعجبك كمثقف وقارئ قلت له فيك البركة، استاذ بتقصد مشان تكرار كلمة ال لأ في الجملة اللي صورتها انا من لحظات اجابني ايه نعم، قلت له استاذ انت كمكانة رفيعة للشخصية التي تقوم بادائها لاتسمح لي انا بالشخصية التي العبها ان اعترض بكل هال اللئات

لانك انت ابوحمدي وانا ابوحديد، وابوحمدي يعتبر معلمه لابي حديد، بس لانو ابوحمدي اللي حضرتك تقوم بادائه يطلب من ابوحديد ان يطلق زوجته، لذللك مفاجئة ابوحديد من الطلب وضخامة الطلب تسمح لابي حديد ان يعترض بكل هالللائات".

وتابع ملحو قائلاً :"هنا لاانسى نظرته لي قائلا بحب ابوي واعجاب، انت حدا بيفهم كتير بالتمثيل، بعدها كان كل مااراد ان يقص علينا حكاية ينظر لي ويقول اسماع ياقاسم هالقصة انه المدهش خالد تاجا رحمك الله ايها الاستثنائي".



كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته .. قاسم ملحو يستذكر قصة جمعته بالراحل خالد تاجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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