رولا حمادة :"لا شيء يداوي جروح روحي وقلبي ووجداني"

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية رولا حمادة عن إستيائها بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها كل بلدان العالم، مشيرة في حديثها غلى أن "الفن" كان "يداوي" العديد من الأمور إلا أنه اليوم فقد هذه الخاصية وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت حمادة قائلة :"كنت دايماً قول انو "الفن بيداوي" مهما كان الشي اللي موجعنا لكن اكتشفت،مع كل اللي عايشينه وعم نشوفه من سنة ونص لهلق انو ما بقى في شي بيداوي جروح روحي وقلبي ووجداني حتى ولا الفن وصلت الهمجية والوحشية لدرجة صار لازم البشرية تقوم بعمل خارق من التضامن الأنساني ليرجع الكوكب يتنفس صح".
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