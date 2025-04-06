ظهور نادر لـ نجم سينمائي شهير بمناسبة عيد ميلاده الـ 85

ميرنا وليد - بيروت - شوهد أوستن بندلتون النجم السينمائي الشهير والرائد في برودواي خلال ظهور نادر في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء.



وأكمل نجم هوليوود الشهير 85 عامًا، وبدا في كامل لياقته البدنية وهو يحمل حقيبة سوداء على رصيف مزدحم.

ظهر هذا الممثل، ذو الخلفية المسرحية، في العديد من الأفلام الكبيرة على مر السنين، حيث شارك في الفيلم الكوميدي الساخر "ما الأمر يا دكتور؟" عام 1972 مع باربرا سترايسند وريان أونيل. وفي عام 1979، ظهر في فيلم الأطفال الكلاسيكي "فيلم الدمى المتحركة".

وفي عام 1992، عمل مع جو بيشي وماريسا تومي في الفيلم الكوميدي "ابن عمي فيني".

في عام 2001، شارك الممثل متعدد المواهب مع راسل كرو وجينيفر كونيلي في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار "عقل جميل".

شملت مسيرته الفنية، التي امتدت لستة عقود، أدوارًا في أفلام مثل "كاتش-22" (1970)؛ و"الصفحة الأولى" (1974)؛ و"شورت سيركيت" (1986)؛ و"السيد والسيدة بريدج" (1990)؛ و"السيد المربية" (1993)؛ و"حراسة تيس" (1994)؛ و"أميستاد" (1997).

كما أدى صوت شخصية في فيلم الرسوم المتحركة الناجح "البحث عن نيمو" (2003).