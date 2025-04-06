- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - شوهد أوستن بندلتون النجم السينمائي الشهير والرائد في برودواي خلال ظهور نادر في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء.
وأكمل نجم هوليوود الشهير 85 عامًا، وبدا في كامل لياقته البدنية وهو يحمل حقيبة سوداء على رصيف مزدحم.
ظهر هذا الممثل، ذو الخلفية المسرحية، في العديد من الأفلام الكبيرة على مر السنين، حيث شارك في الفيلم الكوميدي الساخر "ما الأمر يا دكتور؟" عام 1972 مع باربرا سترايسند وريان أونيل. وفي عام 1979، ظهر في فيلم الأطفال الكلاسيكي "فيلم الدمى المتحركة".
وفي عام 1992، عمل مع جو بيشي وماريسا تومي في الفيلم الكوميدي "ابن عمي فيني".
في عام 2001، شارك الممثل متعدد المواهب مع راسل كرو وجينيفر كونيلي في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار "عقل جميل".
شملت مسيرته الفنية، التي امتدت لستة عقود، أدوارًا في أفلام مثل "كاتش-22" (1970)؛ و"الصفحة الأولى" (1974)؛ و"شورت سيركيت" (1986)؛ و"السيد والسيدة بريدج" (1990)؛ و"السيد المربية" (1993)؛ و"حراسة تيس" (1994)؛ و"أميستاد" (1997).
كما أدى صوت شخصية في فيلم الرسوم المتحركة الناجح "البحث عن نيمو" (2003).
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لـ نجم سينمائي شهير بمناسبة عيد ميلاده الـ 85 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.