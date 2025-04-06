شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: كان عندي 100 مليون سؤال عن شخصية نيللي وركزت في كل التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، عن تحضيراتها لشخصيتها "نيللي" التي ظهرت في مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، وعن تعاونها مع المخرج كريم الشناوي، وقالت: "كنت مركزة في كل التفاصيل، الأكل والنوم وكل الحاجات الصغيرة، وكان في دراسة شخصية وساعات لا تنتهي مع المخرج كريم الشناوي وجلسات مع باقي الممثلين وده كان مهم جدًا جدًا".

وأضافت النجمة أمينة خليل في حديثها لـ تليفزيون الخليج 365: "لو في أى عمل تاني كان عندي مليون سؤال عن الشخصية، هنا عندي 100 مليون سؤال طول الوقت عن الشخصية، وكان كريم الشناوي بيرد عليا طول الوقت، كنت محتاجة أوصل لمرحلة تركيز معينة".

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.