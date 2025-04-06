شكرا لقرائتكم خبر عن "مكتفي" و"غاب الفرح" من بين أغاني الألبوم الجديد لـ حسام حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب حسام حبيب من تسجيل الجزء الأكبر من أغاني ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال صيف 2025، بطريقة "السنجل" على فترات متقاربة، حيث سيطرح كل 3 أيام أو أسبوع أغنية جديدة للجمهور.

ويأتي هذا الألبوم بعد عودة قوية لحسام حبيب في فبراير الماضي بأغنية "كدابة"، والتي حققت صدى واسعًا كونها أول عمل غنائي له منذ غياب استمر 8 سنوات كاملة، وقد شكّلت الأغنية دفعة معنوية كبيرة له لاستكمال مشروعه الفني الجديد.

من بين أغاني الألبوم المرتقب، أغنيتان بعنوان "مكتفي" و"غاب الفرح"، وهما من كلمات أدهم معتز، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع إسلام شوقي.

وأعلن حسام عن قرب طرح الألبوم من خلال فيديو تشويقي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتفى فيه بكلمة "قريبًا"، وظهر خلاله بـ"لوك" جديد مختلف أثار تفاعل المتابعين، حيث تصدر اسمه التريند، وتوالت التعليقات المتحمسة مثل: "أخيرًا"، "مستنيين الألبوم"، "إمتى هينزل؟".

الألبوم المنتظر يتضمن 10 أغنيات سيتم طرحها بشكل منفرد تباعًا، في خطة فنية تهدف للحفاظ على تفاعل الجمهور ومواكبة نمط الاستماع السائد.