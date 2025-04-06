شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبي: شخصية صفا في مسلسل حكيم باشا من أصعب أدواري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هاجر الشرنوبي خلال استضافتها في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الذى يذاع على قناة سى بى سى: إن شخصية صفا التي قدمتها خلال مسلسل حكيم باشا الذى عرض في موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا تعتبرها من أصعب الأدوار التي قدمتها في مشوارها الفني، ووصفتها بالسهل الممتنع.

وأضافت: الحمد لله الشخصية لاقت إعجاب الجمهور، ولم تخرج عن السيناريو الذى كتبه السشيناريست محمد الشواف.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في اطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

