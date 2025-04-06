شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يتصدر التريند بسبب زيادة وزنه بشكل كبير.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان خالد الصاوي التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما تساءل الكثيرون من محبيه حول السر في زيادة وزنه بصورة كبيرة خلال أعماله الفنية في الفترة الأخيرة، وهو ما يجعلنا نسلط الضوء على السبب وراء ذلك وفقًا لما ذكره الفنان خالد الصاوي في تصريحات سبق ورد فيها على تلك التساؤلات.

سبب زيادة وزن خالد الصاوي

خالد الصاوي سبق وتحدث أن السبب وراء تلك الزيادة ممثلاً في أخذه كورتيزون كـ علاج للانزلاق الغضروفي الذى أصيب به، وكما هو معروف تسبب الكورتيزون في زيادة وزنه بشكل كبير.

خالد الصاوي سبق وأكد أيضًا أنه يعلم أن مظهره تغيره بشكل كبير، ولكنه في ذات الوقت أوضح أنه يعتبر تلك الفترة مؤقته، وسيتعافي منها قريباً جداً وفقاً لبرنامج وضعه لنفسه.

آخر أعمال خالد الصاوي

هذا وشارك خالد الصاوي مؤخراً فى مسلسلين هما المداح، بالإضافة لمسلسل سيد الناس خلال دراما شهر رمضان 2025.