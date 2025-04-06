شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة لـ بودكاست الشغلانة: معظم الأعمال تباع بأبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج محمد سلامة ضيف الحلقة السادسة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض على تليفزيون الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما وكل ما وراء الكاميرات، وكيف يختار الممثلين للدور.

وقال محمد سلامة: "دائما مشكلتى في الأفكار، يعنى إيه، الأفكار التي يقدمها العمل ولا أحب الأفكار الهدامة، ومعظم الأعمال تباع بأبطالها اتفقنا على أفكار العمل تبدأ الترشيحات مين مناسب للدور ونتكلم مع المنتج، لحد ما نوصل كلنا إلى شكل العمل ككل ودائمًا بحب الأعمال تبقى في شبابها واتمسك بهذا العنصر".

المخرج محمد سلامة هو مخرج مصري من مواليد 1986 وله الكثير من الأعمال الدرامية التى لاقت اهتمام الجماهير ومن أهمها مسلسل الاب الروحي (الوحدة الثانية) ومسلسل رحيم للنجم ياسر جلال ومسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل لما كنا صغيرين ومسلسل ملحمة موسي للنجم محمد رمضان ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل راجعين يا هوي للمخرج خالد النبوي ومسلسل الكتيبة 101 ومسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وكانت آخر أعماله مسلسل وحوش الذي عرض في الكويت.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين.