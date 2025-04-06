شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي يشكر كل من قدم له واجب العزاء في وفاة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان نضال الشافعى، الشكر لكل من قدم له واجب العزاء في وفاة زوجته، سواء بالحضور أو الاتصال.

وكتب نضال، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "شكرًا لكل من قدّم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق كل وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف، شكر الله سعيكم وعظّم أجركم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء شكر الله سعيكم واهتمامكم، ولكم جزيل الشكر والمحبة، ونسألكم للفقيدة الدعاء بالرحمة والمغفرة".



نضال الشافعى

وكان الفنان نضال الشافعي تلقى عزاء زوجته الراحلة الفنانة هند محمد علي في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، أمس السبت وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم محمد إمام وإياد نصار ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي وأشرف ذكي نقيب الممثلين وكمال ابو رية وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وريم البارودي وكانت هند محمد علي قد توفيت بعد صراع مع المرض، وذلك بعد 22 يومًا من رحيل والدتها.

من ناحية أخري شارك مؤخرا الفنان نضال الشافعى فى مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.



