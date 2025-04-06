أصالة برسالة "حب" إلى البلاد العربية

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة "حب" إلى البلاد العربية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت أصالة قائلة :"أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها وأحب مصر ولا أحمل الجنسية وأحب لبنان ولا أحمل جنسيتها وأحب الإمارات ولست إماراتية وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسيتهم وأحب كلّ بلادي اللي فيها أهل وأحباب وداعمين لفنّي وشخصي وأحبهم كما أحب سوريه وأنا سوريه وكما أحب البحرين وأنا بحرينية وأتمنى أن تسمحوا لي أن أحبّ بلادي كلها كما أحبّ ".

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