أول تعليق لـ نضال الشافعي بعد وفاة زوجته

ميرنا وليد - بيروت - في أول تعليق بعد وفاة زوجته وجه الممثل المصري نضال الشافعي رسالة شكر إلى كل من قدم واجب العزاء، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق الشافعي قائلاً :"شكراً لكل من قدّم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق كل وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف، شكر الله سعيكم وعظّم أجركم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء شكر الله سعيكم واهتمامكم، ولكم جزيل الشكر والمحبة، ونسألكم للفقيدة الدعاء بالرحمة والمغفرة".
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