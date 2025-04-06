إليكم عدد الأغنيات اللبنانية ضمن ألبوم نوال الزغبي الجديد

ميرنا وليد - بيروت - في ردها على سؤال أحد المعجبين، أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن عدد الأغنيات اللبنانية التي سيتضمنها الألبوم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت الزغبي قائلة :"الالبوم ١٢ اغنية"، ليرد عليها أحد المتابعين قائلاً :"انشالله يكون فيو ٣ أو ٤ أغاني لبنانية"، فما كان من الزغبي ألا أن صرحت عن الرقم الصحيح قائلة :"5".

متابعو الزغبي إنهالوا بالتعليقات، مشيرين إلى أنهم بإنتظار إطلاق الألبوم بفارغ الصبر، وجاء فيها :"واو مدلعتنا حيل نونه يلا ناطرين الألبوم"،"بتمنى الالبوم والفوتوشوت ينزل صاعقه كلو مره وحده ياريت"،"احلى خبر، شو هالنهار الحلو بالتوفيق نونا"، وغيرها.